Сервисный центр Enjoy Service
в Нижнем Новгороде
Три причины обратиться к Enjoy Service
1Работаем так, чтобы нас рекомендовали
@eugenetik За 40 минут сломанный кирпичик iPhone Андерса Линдбэка, превратили в рабочий телефончик. Есть в наличие и оригинал и аналог!
@nikikseny #RepairMyApple Самый лучший сервис! Самое лучшее обслуживание!
@rockimen2 #repairmyapple Спасибо что вы есть) Всем рекомендую этих ребят, качественное обслуживание и приятные цены)
@v.s.alyona Хотите качественный и быстрый ремонт вашего iPhone, тогда Вам сюда #repairmyapple
2Мы профессионалы своего дела
3Находимся в центре и работаем каждый день
Площадь Горького
ул. Звездинка 7
ежедневно с 10 до 21
ТЦ "Республика"
пл. Революции, 9
ежедневно с 10 до 21
Автозаводский район
ежедневно с 10 до 21
Сормовский район
ежедневно с 10 до 21
Часто задаваемые вопросы
Вы просто приезжаете в сервис, уточнив адрес и контакты на нашем сайте или заметив красочную вывеску, проходя мимо. Наш сервисные центры имеют максимально доступное, удобное расположение, приближенное к транспортным развязкам города и в зонах активного движения общественного транспорта.
Если Ваше Apple устройство стало работать некорректно, сразу обращайтесь к нашим специалистам. Владельцу нет необходимости разбираться в особенностях устройства, искать причину неисправности. С этим легко справятся сервисные инженеры компании Repair My Apple.
Точная диагностика будет выполнена в момент обращения заказчика. Диагностическое обследование проводится на профессиональном оборудовании, что исключает возможность ошибки, помогает точно определить источник проблемы, не тратить время и средства на ненужный ремонт. Диагностика проводится бесплатно, ее стоимость не включается в счет ремонта.
Наши инженеры принимают заказ в работу сразу в момент обращения клиента. Если Вы привыкли точно планировать свои действия, то предварительная запись станет дополнительной гарантией того, что специалист будет ждать именно Вас в точно назначенный срок. И поможет Вам вне очереди.
Вы можете прийти в наш сервис в удобное для Вас время и получить профессиональную помощь в полном объеме и без записи. Существует вероятность, что в момент обращения все специалисты будут заняты, но ожидание не будет долгим. Каждый клиент заранее получает исчерпывающую информацию о сроках ремонта.
Наш сервис использует только сертифицированные запчасти для ремонта. Все детали для техники Apple условно подразделяются на классы, различаясь по стоимости и сроку гарантии. Запчасти под оригинал являются максимально качественными – каждая новая деталь проходит тщательный отбор и проверку.
Каждый заказчик, при обращении в наш сервисный центр, найдет комплектующие, наиболее подходящие, под его желания. Мы работаем с деталями разных ценовых категорий, чтобы удовлетворить потребности всех клиентов с учетом их возможностей. Оригинал или качественный под оригинал – выбор зависит только от Вас.
Такого не может быть по целому ряду причин. Сервис инженеры нашей компании имеют профильную подготовку и значительный опыт успешной работы. Все детали имеют изначально высокое качество, проходят многоуровневую проверку, в том числе и нашими специалистами. Каждый ремонт заканчивается аппаратной диагностикой, в процессе которой инженер тщательно проверяет работоспособность восстановленного устройства, всех его модулей и элементов.
Но если все же «что-то пойдет не так», Вы всегда можете обратиться в наш сервисный центр по официальной гарантии, после ремонта iPhone.
Принцип нашей работы – открытость и прозрачность. Мы работаем честно, у нас нет цели разобрать Ваш iPhone или iPad на запчасти или скачать важные для Вас данные. Зона ремонта находится в открытом доступе, каждый заказчик может наблюдать за работой специалиста, попутно задавая интересующие вопросы. Инженер не уносит Ваш аппарат, не прячет его от Ваших глаз. Все доступно и наглядно.
В отличии от работы других сервисных центров, клиент видит весь процесс ремонта, может получать важные советы и комментарии от специалиста. По желанию владелец может провести время в комфортно оборудованной зоне отдыха.
Наша компания имеет систему учета, в которой отражается информация о каждом заказе, подробностях каждого ремонта. Поэтому приносить бумажную копию гарантийного талона и акта выполненных работ не обязательно. Однако в таком случае при себе стоит иметь паспорт.
Гарантийный талон – важный документ, в котором хранится вся информация о проведенном ремонте, его сроке и стоимости, установленных деталях, сроке гарантии. Акт выполненных работ подтверждает сам факт обращения в наш сервис и проведения ремонта. Эти документы имеют значение прежде всего для заказчика, так как подтверждает ответственность нашего сервиса за качество установленных деталей и работы сервисного инженера. Поэтому, хранить их или нет, – Ваш выбор
Да, работаем. Более того, мы работаем и в выходные, и в праздники, и без перерывов на обед. Мы открываем двери наших сервисов в 09:00 и закрываем в 21:00.. Удобный график составлен таким образом, чтобы каждый клиент мог подобрать комфортное время для посещения нашего сервиса.
Вы можете обращаться в сервис центр Repair My Apple ежедневно, в любой день недели и быть абсолютно уверенными в качестве предоставляемых услуг.
Ремонт телефонов и планшетов в Нижнем Новгороде
Возникли проблемы с мобильными устройствами – выполним качественный своевременный ремонт Вашего телефона, смартфона, планшета в Нижнем Новгороде!
Компания Enjoy service в Нижнем Новгороде оперативно, зачастую в день обращения вернет Вашему устройству работоспособность, подарит новую жизнь!
Не секрет, что изначально мобильный телефон был создан как портативное средство общения. Стремительное развитие технологий превратило данный гаджет в мини-компьютер, который всегда находится под рукой. Современному человеку практически не нужны записная книжка, фотоаппарат, игровые приставки, ПК и т.д.. Все эти и множество других функций вмещает в себя небольшое устройство – смартфон. Каждый пользователь выбирает и настраивает все функции и приложения под себя, используя свой телефон во всех случая жизни, не представляя себя без данного устройства.
Тем более печальна ситуация, когда Ваш надежный помощник вышел из строя. Трудно себе представить, сколько информации может быть утрачено, что придется восстанавливать.
Как известно, спрос рождает предложение. Наряду с компаниями-производителями существует огромное количество сервисных фирм, строящих свой бизнес на ремонте, сервисном обслуживании. Но именно с выбором сервисного центра надо быть осторожным. Вы же не доверите своего помощника непроверенным фирмам!
Компания Enjoy service в Нижнем Новгороде занимает лидирующие позиции на рынке сервисного обслуживания и ремонта телефонов, смартфонов, планшетов.Наши преимущества очевидны:
- Мы предоставим все имеющиеся сертификаты и лицензии на обслуживание техники ведущих производителей.
- Широкий спектр качественно и оперативно выполняемых работ.
- Бесплатная диагностика в присутствии клиента.
- Наши мастера регулярно проходят обучение, повышая свой профессиональный уровень.
- Оптимальное ценообразование.
- Использование только профессионального оборудования и инструментов.
- Наличие всех необходимых лицензионных деталей, либо их аналогов, проверенных на качество.
- Предоставление гарантии на выполняемые работы.
- Хорошая репутация. Наличие постоянных клиентов.