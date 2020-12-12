@eugenetik За 40 минут сломанный кирпичик iPhone Андерса Линдбэка, превратили в рабочий телефончик. Есть в наличие и оригинал и аналог!

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